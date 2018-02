Kim Cattrall à «cette hypocrite de Sarah Jessica Parker» : «Tu n'es pas mon amie»

Le torchon brûle apparemment plus que jamais entre Kim Cattrall et Sarah Jessica Parker.

Alors que la relation entre les deux actrices de "Sex and the City" s'est publiquement dégradée en octobre 2017 quand il a été annoncé qu'un troisième film inspiré de la célèbre série HBO ne verrait pas le jour, la tension monte encore d'un cran ce samedi 10 février.

En début d'après-midi, Kim Cattrall a publié sur Instagram un message incendiaire à l'attention de son ancienne collègue. "Ma mère m'a demandé aujourd'hui: 'quand est-ce que cette hypocrite de @sarahjessicaparker va te laisser tranquille?'. Tes tentatives répétées d'essayer de rentrer en contact avec moi sont un rappel douloureux de ta méchanceté de l'époque comme d'aujourd'hui. Donc laisse-moi être TRÈS claire (si je ne l'ai pas déjà été): tu ne fais pas partie de ma famille, tu n'es pas mon amie. J'écris ce message pour te demander d'arrêter d'exploiter notre tragédie dans le but de redorer ton image de 'gentille fille'".

"Je n'ai pas besoin de ton amour ou soutien en cette période tragique", conclut l'actrice qui a interprété pendant six saisons le rôle de Samantha Jones, faisant référence aux condoléances qu'elle avait reçues de Sarah Jessica Parker quand elle avait annoncé dimanche 4 février que son frère Christopher Cattrall, 55 ans, était brutalement décédé.

Fin septembre 2017, l'interprète de Carrie Bradshaw avait annoncé que "Sex and the City 3" ne verrait finalement pas le jour, montrant son exaspération devant les caméras. Un article assurant que Kim Cattrall avait fait couler le projet avait ensuite fait surface. Cette dernière avait très mal pris les accusations de caprices dont elle faisait l'objet et avait simplement expliqué vouloir passer à autre chose à maintenant 61 ans, et avait assuré avoir été très claire avec la production depuis le début que le deuxième opus de la saga serait le dernier pour elle.

Les relations entre les deux actrices s'étaient alors considérablement tendues, Cattrall accusant notamment Parker de se montrer trop insistante pour faire ce 3e film et de ne pas démentir publiquement dans la presse les attaques dont elle était victime. "C'est vraiment là-dessus que j'en veux aux personnes qui travaillent sur "Sex and the City" et tout particulièrement à Sarah Jessica Parker, elle aurait vraiment pu être plus sympa", expliquait-elle à la télévision (ci-dessous) en précisant qu'elles n'avaient jamais été amies, mais juste collègues.

Sarah Jessica Parker, interrogée sur ces commentaires début février, avait dit avoir "le cœur brisé". "Ce n'est pas la façon dont je me souviens de notre expérience. J'ai toujours pensé que ce qui nous reliait c'était cette série. C'était professionnel mais cela a duré des années, c'est donc devenu personnel. Et j'espérais que cela éclipserait" les différends de l'époque, confiait-elle (ci-dessous).

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

À voir aussi: