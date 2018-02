Idris Elba a demandé sa copine en mariage au milieu d'un cinéma

Idris Elba a fait sa demande en mariage samedi le 10 février dans un décor pour le mois original et inattendu pour sa promise.

L'acteur britannique a profité d'une avant-première du film Yardie, le premier qu'il réalise, pour mettre un genou à terre et demander à sa compagne si elle voulait bien l'épouser.

Une scène qui s'est déroulée sur la scène du Rio Cinema de Dalston, au nord-est de Londres, devant un public qui s'est empressé de capturer ce moment en vidéo, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

When you turn up to watch the #Yardie screening with @Sainou clients @adnanmust_ & @AkinGazi and the director @idriselba steals the show... #marriagepropsal pic.twitter.com/aLYsnMNbzA