Canada lève la main pour accueillir la Maison de la Fierté aux Jeux olympiques de Pyeongchang

For the first time in history a National Olympic House is officially affiliated with Pride House. In PyeongChang, the Canada Olympic Committee joins Korean Sexual Minority Culture and Rights Center and Pride House to offer a safe and welcoming space to LGBT fans, athletes and allies.

