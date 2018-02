Les deux garçons d'Occupation Double Bali, le grand gagnant Adamo et Sansdrick, ont allié leur force avec celle de The Brande Group! Peu de détails sont disponibles, mais nous savons que la collection spéciale du duo se nommera Les Gros Big, inspirée du duo de rappeurs que forment Adamo et un de ses amis J7!

On peut d'ailleurs lire sur l'un des chandails « Gentilhomme au coeur d'enfant ».

On a hâte d'en savoir plus et on a surtout hâte de les avoir!