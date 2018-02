Vidéotron conservera finalement AMC

La nouvelle en avait peiné plusieurs au début du mois de janvier : Vidéotron avait annoncé devoir retirer la chaîne américaine AMC de son offre de câblodistribution, invoquant les coûts élevés de la bannière pour justifier sa décision.

Un mois plus tard, adeptes de The Walking Dead, réjouissez-vous : on a appris qu'il y aura renversement de situation, vendredi, alors que Vidéotron a finalement décrété que AMC continuera de faire partie de ses forfaits.

«C'est grâce à beaucoup d'effort et de persévérance que nous sommes arrivés à faire entendre la voix de nos clients pour conclure une entente avec AMC, qui répondait tant à notre réalité de marché régional qu'à la satisfaction des deux parties. Nous sommes très heureux de pouvoir continuer d'offrir la chaîne à nos clients, et ce sans interruption de service. Nous communiquons actuellement avec eux pour leur annoncer la bonne nouvelle», a expliqué Marie-Ève Villeneuve, directrice aux communications externes et affaires corporatives de Vidéotron, vendredi, en fin d'après-midi.

Qui plus est, AMC sera offerte gratuitement à tous les clients de Vidéotron du 12 au 28 février.

