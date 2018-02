La délégation canadienne (parmi) les mieux habillées à la cérémonie d'ouverture des JO de Pyeongchang

L'équipe canadienne s'est distinguée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de 2018 à PyeongChang. De bien belles tenues signées La Baie d'Hudson.

Conçus pour jouer avec les superpositions afin de garder les athlètes bien au chaud, les uniformes de la cérémonie d'ouverture se composaient d'un parka résistant à l'eau et au vent, avec capuchon, et le mot « Canada » sur la poitrine. Il est orné des emblématiques rayures HBC et de l'écusson de l'Équipe olympique canadienne et il est pourvu d'une fermeture à glissière double dissimulée sur le devant et de longs poignets côtelés. Il est porté sur des vêtements noirs, c'est-à-dire un t-shirt à manches longues et un pantalon, et le tout est accompagné d'une tuque à pompon et de la 9e version des célèbres mitaines rouges de La Baie d'Hudson.

« À titre d'habilleur officiel d'Équipe Canada, nous voulions éveiller l'esprit olympique du pays et préserver notre réputation comme l'une des équipes les mieux habillées des Jeux olympiques d'hiver » a dit Alison Coville, présidente de La Baie d'Hudson.

« C'est à la cérémonie d'ouverture que les athlètes sentent pour la première fois qu'ils forment une équipe unie et nous voulions leur donner une tenue qui les aiderait à se sentir prêts à performer sur la scène internationale et fiers d'arborer la feuille d'érable. Leur uniforme reflète l'esprit cool du Canada et il ralliera tous les Canadiens pour les encourager au cours des prochaines semaines. »

On leur souhaite le meilleur à nos sportifs canadiens!

