Un walkie-talkie dévalant une piste de ski a bien amusé aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud.

Dans une vidéo publiée par NBC vendredi, un membre de l'équipe n'a pas réussi à attraper l'objet à temps malgré un spectaculaire plongeon.

Finalement, l'employé a réussi à reprendre possession de l'appareil.

Toute une victoire!

This may be the most dramatic thing to happen at the #WinterOlympics so far. pic.twitter.com/KJC6HFuIE9