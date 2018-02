Justin Timberlake tire les larmes au «selfie kid»

Personne n'a eu un meilleur mois que le selfie kid, l'adolescent qui a pris un égoportrait avec Justin Timberlake à la mi-temps du Super Bowl le week-end dernier.

Eh bien, il a un nom, Ryan McKenna, et apparemment sa tournée médiatique n'est pas terminée, parce que l'admirateur de 13 ans des New England Patriots s'est arrêté vendredi au The Ellen DeGeneres Show pour un tour de plus.

« Mon garçon, ta vie a changé, n'est-ce pas? », a demandé DeGeneres.

« Ouais », a répondu McKenna. « C'est tellement incroyable. »

L'adolescent a dit qu'il ne savait pas qu'il était assis dans la section où Timberlake se produirait et était aussi surpris que tout le monde lorsque le chanteur de Can't Stop The Feeling! est venu dans la foule.

McKenna n'avait aucune idée qu'il allait rencontrer le chanteur officiellement.

« C'est un plaisir de te rencontrer, enfin », a déclaré Timberlake.

« Oh, mon Dieu! », s'est exclamé McKenna, alors qu'il commençait à pleurer. « Je ne peux pas le croire! »

« Au fond, je savais que je voulais mettre fin à la performance avec Can't Stop the Feeling! parce que je sais comment les gens réagissent à cette chanson », a expliqué l'interprète.

« Je vais te dire ce que je veux faire: parce que c'était tellement inattendu, et parce que tout cela est arrivé, je me suis dit:" Je veux vraiment te rencontrer, a déclaré Timberlake". Je vais au TD Garden en tournée à Boston. Je voudrais t'inviter avec ta famille à venir. »

« Merci beaucoup! » a dit McKenna, maintenant en sanglots. « Oh mon Dieu! »

« Ryan, j'ai hâte de te rencontrer », a ajouté Timberlake, « et de faire notre deuxième égoportrait ensemble ».

Voici la vidéo de l'entrevue:

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.