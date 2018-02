Expo Yoga, une expérience bien-être au Palais des congrès de Montréal

Expo Yoga invite le public, qu'il soit débutant, amateur ou professionnel, à vivre une expérience bien-être les 10 et 11 février au Palais des congrès de Montréal. Envie de vous y mettre? C'est cette fin de semaine que ça se passe!

Ci-dessous les deux co-fondatrices de l'événement: ( de gauche à droite): Katrina Besner et Mélanie Brunet.

Au programme des réjouissances

Pour sa seconde édition, l'évènement a le privilège d'accueillir la yogini de renommée internationale Elena Brower qui partagera son savoir, entre autres, lors d'une classe de yoga immersif et technologique. C'est en tout plus de 75 classes de maître, conférences et ateliers, un parcours de 200 exposants (yoga, saine alimentation, santé, soins, mode et beauté), ainsi que des Espaces de découvertes qui offrent de multiples expériences, telles que l'UNDA Yoga, une nouvelle pratique sur une planche d'équilibre.

Édith Cochrane, porte-parole de l'événement

« J'ai découvert le yoga il y a une quinzaine d'années, doucement. De façon toute naturelle, il a pris une place grandissante dans mes semaines déjà chargées. De simple fréquentation, il est devenu une nécessité. C'est maintenant l'équilibre, la souplesse et le souffle tant de mon esprit que de mon corps, mentionne la comédienne et animatrice Édith Cochrane, porte-parole d'Expo Yoga pour une seconde édition. C'est donc tout naturel et un grand plaisir de me joindre à l'équipe d'Expo Yoga, un évènement incontournable, une véritable source de diffusion et de créativité dans le domaine du yoga et de la pleine conscience. »

Envie de vous y mettre? C'est cette fin de semaine.

