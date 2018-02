Ce joueur de curling aux Olympiques est identique à Super Mario

Aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, le sosie de Mario le personnage du jeu vidéo a été aperçu vendredi.

Le joueur américain de curling Matt Hamilton a un physique similaire au personnage. De la moustache à l'habit, Hamilton est une copie conforme.

Rappelons que Super Mario est la mascotte de Nintendo.

Un utilisateur de Twitter identifié sous le nom Jon a publié un message soulignant la frappante ressemblance.

Vendredi, même Hamilton a partagé le message sur Twitter.

It's a Me and @heccabamilton playing Sweden in game three! Live stream at 6:30EST through @NBCSN app!! Can I get a #HamFam ?! Where you all watching from tonight? #TeamUSA #teamhamiltons #curling #MixedDoublesCurling @usacurl pic.twitter.com/tHBSbOl3As