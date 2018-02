SNC-Lavalin remporte les deux contrats pour le REM

La québécoise SNC-Lavalin remporte les deux contrats octroyés pour la mise en service du Réseau électrique métropolitain (RÉM), à titre de partenaire des consortiums qui seront responsables de la construction et de la livraison du matériel roulant.

Le projet de RÉM entre dans sa phase critique. La Caisse de dépôt et placement a annoncé mercredi non seulement le choix des consortiums, mais également le tracé final et les coûts. La première pelletée de terre est toujours prévue pour le mois d'avril.

Le consortium NouvLR (SNC-Lavalin, Dragados, Aecon, Pomerleau et EBC) sera responsable des travaux d'ingénierie et de construction, alors que le Groupe des partenaires pour la mobilité des Montréalais (SNC-Lavalin et Alstom) livrera le matériel.

La Caisse, qui avait refusé d'imposer un minimum de contenu québécois, souligne que ces choix permettront au projet d'avoir une part de 65 % de contenu local.

Bombardier était également dans la course pour fournir les trains du RÉM. Elle ressort bredouille du processus d'appel d'offres.

300 M$ de plus

Comme nous le rapportions en décembre, la Caisse de dépôt et placement a dû renégocier le contrat avec les consortiums parce que les soumissions étaient trop élevées. L'organisme appréhendait une augmentation des coûts.

La somme finale des deux contrats atteint finalement 6,3 G$, soit 300 M$ que ce qui était prévu dans les dernières estimations. Ce dépassement sera entièrement assumé par la Caisse. Aucun investissement additionnel n'est prévu de la part des gouvernements.

Voici le tracé final à 26 stations du REM pic.twitter.com/Zt7W8pEw8g — Thomas Gerbet (@ThomasGerbet) 8 février 2018

Tracé légèrement modifié

Le tracé de 67 km a été modifié à deux endroits afin de limiter les coûts. La Caisse élimine donc le tunnel prévu dans le bassin Peel pour plutôt passer dans l'emprise du CN. Le RÉM évitera ainsi de démolir un bâtiment commercial, de fermer la rue Ottawa et de construire des infrastructures entre deux égouts collecteurs.

Plus au nord, la Caisse évitera de construire une nouvelle infrastructure au-dessus de l'autoroute 13, au nord du boulevard Henri-Bourassa. Le RÉM, encore une fois, empruntera l'emprise du CN, déviant légèrement sa course.

Du coup, la station prévue à cet endroit disparaît. Selon la Caisse, la station aurait été fort enclavée et seulement 1000 personnes par jour ne l'utiliseraient.

Achat de la Gare centrale et du tunnel du mont Royal

Parallèlement, la Caisse a annoncé qu'elle négocie actuellement l'acquisition de la Gare centrale du CN et du tunnel sous le mont Royal. Cela lui permettrait de contrôler les passages sous ces infrastructures plutôt que d'en être locataire.

Déjà, la Caisse est devenue propriétaire du viaduc sud menant à la Gare centrale.

Une nouvelle filiale sera créée pour gérer ces trois infrastructures, InfraMtl.co. Le RTM, Via Rail, Amtrak ainsi que le RÉM y paieront des droits de passage.

