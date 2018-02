Lil Miquela est une instagrameuse comme vous n'en avez jamais vue

SO SHOOK to DEBUT my LATEST MESMERIZING #McGrathMuse @lilmiquela wearing #pmgapparel001 TECH-NOIR SMOKE T, MOTHERSHIP IV: Decadence on the eyes + LUST: #LuxeTrance lipstick in 'LUST ANGELES' on the lips⚡️⚡️⚡️ #patmcgrathlabs #unlimitededition is AVAILABLE NOW on PATMcGRATH.COM ———————————— #PMGHowTo: — Apply tape to outer corner of eye. — Apply 'GOLD STANDARD' pigment all over lid with a wet brush. — Remove tape. — Define shape using PermaGel Ultra Glide Eye Pencil in 'XTREME BLACK'. — Using PermaGel Ultra Glide Eye Pencil in 'XTREME BLACK' draw individual straight lines framing lower lash line. — Sharpen lines using a damp q-tip and apply mascara.

A post shared by Pat McGrath (@patmcgrathreal) on Feb 5, 2018 at 12:50pm PST