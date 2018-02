Ces mamans s'insurgent contre la garderie qui a épilé les sourcils de leurs enfants à la cire

Ces deux mamans américaines sont remontées. Très remontées. Et elles ont de bonnes raisons. Les surveillantes de la garderie où se rendent quotidiennement leurs enfants ont pris une initiative saugrenue: épiler à la cire les sourcils de leurs petits... sans même les consulter.

Glenda Maria Cruz, dont le fils d'un an et demi fait partie des victimes, a exprimé sa colère dans un message enflammé posté le 2 février sur Facebook. "Je n'avais jamais imaginé qu'une chose pareille pouvait ou allait arriver à mon fils", écrit la jeune femme.

La personne en charge de la crèche, à laquelle la mère s'est immédiatement confrontée, n'a pas semblé choquée par la situation ni désolée. "Tout ce qu'elle a trouvé à nous dire c'est qu'elle a parlé à son équipe et que tout le monde prétend n'y être pour rien", raconte Glenda Maria Cruz.

"Puis, elle m'a demandé ce que j'attendais d'elle avec un grand sourire et m'a dit que personne ne me forçait à amener mon fils à cette garderie", s'est-elle insurgée, dénonçant le comportement des employés de cette crèche de l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis.

Dans ce témoignage, la maman confie se sentir démunie et avoir l'impression d'être "une mauvaise mère". "C'est très dur, il n'est encore qu'un bébé et il ne peut pas se défendre tout seul. Je n'ai pas su le protéger quand il avait besoin de moi et je me sens terriblement mal."

En guise de preuve, elle a partagé une photo de son fils aux sourcils étonnamment dessinés pour un enfant de son âge.

"J'aime tous ces petits détails qui font qu'elle est elle"

Et cette maman n'est pas la seule. Le même jour, une autre mère a témoigné d'une mésaventure identique, vécue par sa fille de deux ans. Âgée de 19 ans, Alyssa Salgado confie tous les jours sa petite à la fameuse crèche pendant qu'elle va en cours. "Lorsque je suis allée rechercher ma fille à la garderie hier, j'ai constaté des marques rouges entre ses deux sourcils", explique-t-elle sur Facebook.

"Je pensais que c'était une égratignure, mais dès que je suis arrivée chez moi, j'ai regardé de plus près et j'ai compris que ces femmes avaient décidé d'épiler à la cire le mono-sourcil de ma fille", s'insurge la maman.

Là encore, la responsable de la crèche se montre insensible. "J'ai décidé de contacter immédiatement la directrice qui s'est confondue en excuses dans de nombreux textos", note Alyssa Salgado. "Je décide de lui montrer ma fille et là, en face de moi, elle se met à rire, me ment et me fait sortir de mes gonds", poursuit-elle.

Cette jeune mère regrette profondément que l'on ait touché à son bébé, qui plus est sans son accord. "Je lui ai donné la vie et j'aime tous ces petits détails qui font ce qu'elle est. Ces femmes n'ont pas le droit de 'corriger'" le look de ma fille" , écrit-elle sur son compte.

Là aussi, les mots sont accompagnés d'images pour mieux illustrer la situation:

Les deux mamans ont porté plainte et ont retiré leur enfant de la crèche, comme le note la station de télévision locale KEPRTV. Une enquête est par ailleurs en cours pour tenter de comprendre les faits.

L'établissement dont dépend la crèche a quant à elle publié un communiqué sur Facebook le 3 février, dans lequel elle explique "prendre ces accusations très au sérieux" et "participer au processus d'enquête".

