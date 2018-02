Vos séries vous manqueront pendant les olympiques?

Avec le début de Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang, qui seront lancés ce vendredi, 9 février, s'amorce une période de disette télévisuelle pour les mordus de séries québécoises.

Comme nous vous l'expliquions hier, la majorité des émissions de Radio-Canada feront relâche au petit écran traditionnel pendant les compétitions sportives de PyeongChang, lesquelles s'étireront jusqu'au 25 février.

Ne cherchez donc pas Lâcher prise, Ruptures, Les pays d'en haut, Unité 9, Hubert et Fanny, Cheval-Serpent, Ouvrez les guillemets, Les Magnifiques, La facture, Les enfants de la télé, Infoman, ICI Laflaque, 1res fois, Tout le monde en parle et autres titres-vedettes de Radio-Canada dans la grille-horaire au cours de ces deux semaines.

Seules quelques exceptions (dont District 31 qui gardera l'antenne, exceptionnellement dans la case de 18h30 au lieu de celle de 19h pendant les Jeux) seront maintenues en ondes ; nous vous en dressons la nomenclature plus bas.

Or, si vous ne pouvez attendre pour connaître la suite des intrigues de vos fictions préférées, si les allers et retours amoureux de Fanny (Mylène St-Sauveur) dans Hubert et Fannyvous turlupinent, si les torses des danseurs de Cheval – Serpent vous manquent trop, si vous avez à tout prix besoin de votre dose d'humour de Lâcher prise, si vous êtes fascinés par l'affaire de Mélanie Duclos (Jacynthe René), cette maman jadis victime d'un viol qui souhaite à tout prix protéger son fils de son géniteur, dans Ruptures, et si le duel Séraphin-Alexis (Vincent Leclerc et Maxime LeFlaguais) à la mairie de Sainte-Adèle vous est insoutenable dans Les pays d'en haut, une alternative existe, et elle s'appelle Tou.tv Extra.

En effet, Radio-Canada mettra à profit sa plateforme payante pendant les Jeux olympiques pour permettre aux téléspectateurs de se maintenir à jour dans leur consommation de séries. Plusieurs épisodes des rendez-vous mentionnés plus haut seront donc déposés en primeur sur Tou.tv Extra le jour de leur présentation habituelle.

À la télévision, la diffusion des épisodes reprendra là où elle s'est terminée, dans la semaine du 26 février. Ainsi, Tou.tv Extra permettra aux plus curieux de prendre de l'avance, mais cet avantage ne pénalisera pas ceux et celles qui ne sont pas abonnés au service.

Dès le dimanche 25 février, une édition originale de Tout le monde en parle marquera le retour à la programmation régulière de Radio-Canada.

Autre cadeau aux inconditionnels : la chaîne organise un concours qui donnera l'opportunité à une centaine de personnes de participer à un visionnement spécial de certaines émissions, en présence des têtes d'affiche et artisans de celles-ci, les 12 et 13 février. Lundi le 12, une cinquantaine de gagnants et leur accompagnateur (trice) pourront ainsi regarder Lâcher prise, Ruptures et Les pays d'en haut, tandis que, mardi le 13, c'est Unité 9, Hubert et Fanny et Cheval-Serpent qui seront à l'honneur. Le tout se déroulera à la Salle Jean-Despréz de la maison de Radio-Canada. Des abonnements d'un an à Tou.tv Extra seront en outre tirés. Tous les détails sont disponibles ici .

Évidemment, tous ces changements ne concernent nullement TVA et les autres chaînes traditionnelles, qui ne diffusent pas les Jeux olympiques

Voici les dates de mise en ligne sur Tou.tv Extra des prochains épisodes des différentes fictions de Radio-Canada pendant les Jeux olympiques

Lâcher prise – Tout le reste de la deuxième saison peut déjà être visionné sur Tou.tv Extra

Ruptures – Épisodes 7 et 8, les lundis 12 et 19 février, à 9h

Les pays d'en haut – Épisodes 7 et 8, les lundis 12 et 19 février, à 9h

Unité 9 – Épisodes 18 et 19, les mardis 13 et 20 février, à 9h

Hubert et Fanny – Épisodes 7 et 8, les mardis 13 et 20 février, à 9h

Cheval-Serpent –La première saison en entier peut déjà être visionnée sur Tou.tv Extra

Les Magnifiques – Épisodes 5, 6 et 7, les vendredis 9, 16 et 23 février, à 9h

Voici les émissions qui continueront d'être présentées à la télévision de Radio-Canada pendant les Jeux olympiques

District 31 – Du lundi au jeudi, 18h30, du 12 au 22 février

Le Téléjournal Midi – En semaine et le week-end, de midi à 12h30

Entrée principale – Du lundi au vendredi, de 16h à 17h30

Silence on joue! – Le vendredi, de 17h30 à 18h

Le Téléjournal avec Patrice Roy – Du lundi au vendredi, de 18h à 18h30

La Semaine verte – Le samedi, de 17h à 18h

Le Téléjournal avec Pascale Nadeau – Le samedi et dimanche, de 18h à 18h30, et le dimanche 25 février, de 17h à 17h30, et de 22h30 à 23h

Esprit critique – Le dimanche, de 17h à 18h

Tout le monde en parle – Le dimanche 25 février, à 20h.

*Le 25 février, le Téléjournal avec Pascale Nadeau est devancé à 17h, et sera suivi à 17h30 de la rediffusion de la Cérémonie de clôture de PyeongChang 2018.