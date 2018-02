Une vidéo virale expose la calvitie de Trump

Il arrive qu'on se demande combien de cheveux recouvrent la tête de Donald Trump. La réponse est: pas beaucoup, si on se réfère à une vidéo largement partagée ce mercredi 7 février sur les réseaux sociaux.

La séquence tournée la semaine dernière montre le président grimpant la passerelle d'embarquement de l'avion Air Force One, avec un bon vent dans le dos.

A un moment, une rafale écarte la chevelure du septuagénaire, révélant une large calvitie allant de la nuque jusqu'au sommet du chef présidentiel, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

You can't un-see this video of Trump's hair as he boards Air Force One pic.twitter.com/jU61x3ANmz

Ces images qui décoiffent sont d'abord passées inaperçues, avant d'être tweetées par une journaliste du Huffington Post, Ashley Feinberg, et de devenir virales.

at first i didnt think this could possibly be real but.... i think it is? https://t.co/zlm8V0z8hr