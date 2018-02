C'est complètement passé inaperçu vendredi dernier alors que le président américain Donald Trump embarquait sur Air Force One.

Mais le vent soufflait particulièrement fort le 2 février dernier, décoiffant fortement Trump, qui a l'habitude de porter une casquette rouge «Make America Great Again» dans ces occasions.

Les images ont attiré l'attention d'une abonnée de Twitter, Ashley Feinberg, qui se demande même si Trump n'aurait pas une cicatrice qui prouverait une réduction du cuir chevelu.

if someone were to have a scalp reduction scar, it would be here pic.twitter.com/Q8OKMT26P3