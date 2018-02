Ottawa veut protéger les enfants de l'exploitation sexuelle en ligne

Le gouvernement fédéral a accordé un nouveau financement de plusieurs millions de dollars à un centre qui lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne.

Le Centre canadien de protection de l'enfance recevra 4,1 millions $ sur cinq ans, puis 857 000 $ par année par la suite.

Le centre, une organisation caritative enregistrée, explique que les enfants victimes d'agressions sexuelles souffrent de la circulation des images dans le cyberespace, ce qui ajoute à leur douleur.

Le nouveau financement permettra au centre de développer et d'entretenir Arachnid, un fureteur automatisé qui détecte les images de pornographie juvénile et qui peut mener à leur élimination rapide.

L'argent aidera aussi le centre à identifier les victimes et à aider les survivants, en plus de contribuer à la survie de Cybertip.ca, où il est possible de dénoncer l'agression et l'exploitation des enfants.

Le centre recevra 93 600 $ pour développer un réseau de survivants, permettant aux victimes de se rencontrer et d'obtenir des appuis.