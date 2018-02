Elle est encore sous le choc. Alors qu'elle est actuellement en tournée aux États-Unis, la chanteuse Lana Del Rey s'est effondrée en larmes lors d'un concert à Atlanta, alors qu'elle interprétait le titre White Mustang. Et pour cause : vendredi dernier, la police d'Orlando, en Floride, a arrêté un de ses fans qui la harcelait et planifiait de l'enlever.



Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de l'article, la star américaine a été fortement soutenue par son public, tandis qu'elle lui confie se sentir «un peu nerveuse».

Le fan arrêté, Michael Hunt, avait publié plusieurs messages menaçants à propos de son idole. Dans la plupart, il appelait cette dernière sa «Reine Ahmès-Néfertary», promettait qu'ils allaient être bientôt réunis et qu'ils ne feraient qu'un.

Il avait également annoncé à ses amis Facebook qu'il quittait le réseau social et a notamment partagé une carte de la ville d'Orlando, localisée sur la salle de concert, avec pour seul message : «Dites au revoir». Ces messages cryptiques ont fait planer le doute sur un possible projet de suicide et de meurtre. Il a été interpellé alors qu'il rôdait non loin de la salle, armé d'un couteau.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

