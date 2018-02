La vidéo de la Tesla d'Elon Musk n'a pas convaincu les complotistes qui pensent que la Terre est plate

"La Terre est bleue comme une orange", disait Paul Eluard. Une métaphore qui saute une fois de plus aux yeux après le dernier coup d'éclat d'Elon Musk, qui a tout simplement envoyé sa Tesla dans l'espace, mardi 6 février.

A bord de la nouvelle fusée de SpaceX, Falcon Heavy, se trouvait en effet un chargement improbable. A l'intérieur de la voiture de luxe, un mannequin équipé de la combinaison d'astronaute de la start-up et des caméras qui ont retransmis en direct le voyage étrange du véhicule électrique.

Elon Musk a lui-même publié sur Twitter une vidéo où l'on peut voir, devant la voiture, notre belle planète bleue. Une vidéo qui n'a pas du tout plu à une population peu nombreuse, mais plutôt bruyante sur les réseaux sociaux: les adeptes de la Terre plate.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 février 2018

Une vue depuis le centre de lancement de SpaceX. Apparemment, il y a une voiture en orbite autour de la Terre.

Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers mois. Ces adeptes de la théorie du complot le plus improbable qui soit sont très actifs, même s'il est difficile de savoir parmi les prétendants qui sont sérieux et qui sont ceux qui s'amusent de la situation. L'un d'eux cherche même à s'envoler avec une fusée artisanale pour prouver que la Terre est plate.

Alors logiquement, la vidéo d'Elon Musk, qui montre parfaitement la sphère sur laquelle nous vivons, en a énervé plus d'un. Certains évoquant de "beaux effets spéciaux", d'autres encore se demandant pourquoi ne voit-on pas la Terre tourner sur elle-même ou pourquoi ne voit-on pas les avions qui traversent la planète.

Nice CGI👌👌 — BLCKCHN (@cryptotainer) 6 février 2018

Why isn't the earth spinning in the background??

At school I was told it spins at 1000 mph while traveling at 666,000 mph through space?

Surely I haven't been lied to my whole life🤔😔 — SGCT (@AshGldslv) 7 février 2018

Pourquoi ne voit-on pas la Terre tourner en arrière plan? A l'école on m'a dit qu'elle tourne sur elle-même à 1600 km/h et voyage à 1 million km/h à travers l'espace? On ne m'a sûrement pas menti toute ma vie.

someone does need to work on that CGI lol why don't we see any of the 5k planes in flight right now with streaks behind them flying????They are over the clouds. — All Star Weekend LA (@allstarla2018) 7 février 2018

Quelqu'un a besoin de travailler ses effets spéciaux lol, pourquoi ne voit on aucun des 5000 avions qui volent actuellement en laissant des traînées derrière ??? Ils sont au dessus des nuages.

En réponse, plusieurs personnes leur ont rappelé, par exemple, que les avions volent bien, bien plus bas que la Tesla en orbite et sont donc invisibles. Ou encore que la Terre tourne bien trop lentement pour qu'on puisse la voir bouger à l'oeil nu. Mais il semble que les "platistes" ne voulaient rien entendre.

Un autre complotiste ne veut pas croire à la mise en orbite d'une voiture car "vos trains n'arrivent pas à l'heure et que vos vols domestiques sont annulés". Implacable.

Well folks, we have cars floating in space propelled there by giant rockets, but your local train can't run on time and your domestic flights get cancelled. Believe that if you wish, but if you do, do it in the knowledge they are openly mocking you. 🙃#truth#FlatEarth#sciencepic.twitter.com/LNSZKj33l1 — The Flat Earthers 🗯 (@Theflateartherz) 7 février 2018

Eh bien les amis, il y a des voitures qui volent dans l'espace propulsées par des fusées géantes, mais vos trains ne peuvent arriver à l'heure et vos vols domestiques sont annulés. Pensez ce que vous voulez, mais si vous le faites, faites le en sachant qu'ils se moquent de vous.

Multiples références

Dans les commentaires sous la vidéo postée par Elon Musk, il y avait évidemment surtout beaucoup de félicitations, et quelques références à Star Trek ou Heavy Metal, qui avaient imaginé quelque chose de similaire:

Star Trek did it. pic.twitter.com/qePOc0jfaK — The Chisa (@TheMFingChisa) 7 février 2018

Star Trek l'a fait.

Plusieurs fans de SpaceX ont également remarqué une subtile référence dans la Tesla, imaginée par Elon Musk. L'ordinateur de bord affiche un unique texte: "NE PAS PANIQUER". Une référence à H2G2, le guide du voyageur intergalactique, un livre de science-fiction de Douglas Adams, bourré d'humour anglais et devenu une référence dans le domaine.

Hitchhikers guide to the galaxy? pic.twitter.com/GYhwrcxsSG — Cunty Fool (@PokeCardAddict) 7 février 2018

Le guide du voyageur intergalactique ?

