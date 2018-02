La nouvelle version anglaise de l'hymne national du Canada est maintenant officielle

La nouvelle version anglaise des paroles de l'hymne national du Canada, qui vise à rendre le texte plus neutre en ce qui a trait au genre, est désormais officielle.

La ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly en a fait l'annonce, mercredi, à la veille de l'ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud.

Une seule phrase de la version anglaise est visée par la modification, soit «in all thy sons command» qui devient «in all of us command».

La version précédente faisait référence «aux fils» du pays, alors que la nouvelle version fait référence à «nous tous», ce qui inclut tous les citoyens du Canada.

Quelques heures après que la loi eut reçu la sanction royale, les élus de la Chambre des communes ont entonné la nouvelle version de l'hymne national et conclu par des applaudissements.

Mélanie Joly a fait savoir que le gouvernement allait mettre à jour ses documents et promouvoir les modifications à l'hymne sans dépenses supplémentaires.

L'adoption officielle de la nouvelle version vient concrétiser la démarche amorcée par l'ex-député libéral Mauril Bélanger, décédé il y a deux ans, qui souhaitait rendre l'hymne national plus inclusif.