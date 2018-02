Jay Du Temple rend hommage à sa grande amie Katherine Levac

À quelques heures de la première médiatique du premier spectacle solo très attendu de Katherine Levac, Jay Du Temple a adressé un message senti à sa grande amie par l'entremise de sa page Facebook.

«Nous nous sommes rencontrés à l'École nationale de l'humour en 2011», débute-t-il. «Nous avons eu la même journée d'audition. Elle était déjà excellente. Et terrifiante. Elle m'intimidait tant elle semblait n'avoir besoin de personne. J'admirais déjà ce côté d'elle sans même la connaître.»

L'humoriste et animateur revient ensuite sur les circonstances à l'origine de leur amitié : «On a commencé à se parler. Quelques diners plus tard, elle me racontait comment elle trouvait ça difficile d'avoir quitté l'Ontario pour venir s'établir à Montréal. Ce midi-là, elle s'est ouverte à moi. Elle avait besoin de moi autant que j'avais besoin d'elle.»

Jay Du Temple conclut en réaffirmant son entière confiance en les moyens de sa consoeur alors qu'elle est sur le point de franchir une nouvelle étape dans sa carrière : «Six ans et demi plus tard, ce soir, c'est la première médiatique de son premier one-woman show, Velours. Je sais qu'elle est un peu nerveuse, et moi, comme la première fois que je l'ai vue sur scène, j'ai complètement confiance en elle. Bon succès, mon amie. Je t'aime!»

