Depuis quelques jours pour célébrer le Mois de l'Histoire des Noirs, le mot-clé #BlackMenSmilling (Hommes noirs souriants) a été utilisé sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter.

Ce mot-clé serait mentionné pour contrer l'image négative des hommes noirs diffusés dans les médias.

Pour combattre ce stéréotype, de nombreux hommes se sont pliés au jeu et ont donc décidé de partager des portraits d'eux. De même, certaines images de célébrités ont été reprises pour véhiculer ce message.

I had to jump on the 🌊 #BlackMenSmiling pic.twitter.com/TaiTWcByxA