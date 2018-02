Une nouvelle initiative pour célébrer les réalisations du Québec inc.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), la Banque Nationale et le Mouvement Desjardins ont décidé de mettre sur pied le Cercle des grands entrepreneurs du Québec afin d'honorer le parcours de gens d'affaires du Québec inc.

Alain Bouchard (Alimentation Couche-Tard), Aldo Bensadon (Aldo), Lino Saputo (Saputo), Lise Watier (Lise Watier), Rémi Marcoux (Transcontinental) et Serge Godin (Groupe CGI) sont les premiers entrepreneurs à faire leur entrée au sein de ce club sélect.

L'initiative, dévoilée mardi, vise à souligner les réalisations et l'engagement de ces piliers de la communauté d'affaires, qui ont contribué au rayonnement de l'entrepreneuriat de même qu'au développement économique du Québec.

En plus d'un espace public qui leur sera réservé, une exposition mettant en valeur leurs parcours se tiendra à Montréal, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi et Drummondville d'ici la fin mars.

Les trois institutions ont souligné que cette distinction sera décernée annuellement par un jury aux entrepreneurs ayant contribué à forger «le Québec entrepreneurial» par l'entremise de leurs réalisations.

En plus d'avoir contribué au développement de leur entreprise, les lauréats ont «tous posé des gestes concrets afin de partager leurs connaissances et leur expertise aux futurs entrepreneurs», a fait valoir le jury formé de sept entrepreneurs et membres de la communauté d'affaires.

Selon la CDPQ, la Banque Nationale et Desjardins, la reconnaissance de ces entrepreneurs permettra de mettre de l'avant des modèles de «leadership, de créativité, d'audace, de persévérance et d'ambition».