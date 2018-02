L’OSM accompagnera de grandes voix féminines au 50e Festival de la chanson de Granby

Le Festival international de la chanson de Granby (FICG) célébrera ses 50 ans en 2018, et marquera l'occasion avec un grand concert réunissant l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et sept grandes voix féminines ayant laissé leur empreinte dans l'histoire de l'événement, soit Isabelle Boulay, Fabienne Thibeault, Marie-Denise Pelletier, Safia Nolin, Luce Dufault, Joanie Roussel et Émie Champagne.

Ces dames de toutes les générations, qu'elles soient passées par Starmania (Fabienne Thibeault, Isabelle Boulay, Marie-Denise Pelletier, Luce Dufault) ou La voix(Joanie Roussel, Émie Champagne) se produiront sous la direction du chef Simon Leclerc, et dans une direction artistique de Monique Giroux, qui animera également le spectacle. Ce rendez-vous spécial d'un seul soir aura lieu le jeudi 23 août, au Palace de Granby.

«L'OSM est fier de faire partie des célébrations du Festival international de la chanson de Granby et souligne la remarquable contribution du Festival au rayonnement de la chanson québécoise. Les musiciens sont ravis de partager la scène avec de grandes interprètes lors de cet événement unique et grandiose», a fait valoir Madeleine Careau, chef de la direction de l'OSM, dans le communiqué du FICG transmis aux médias, lundi.

D'autres prestations à grand déploiement du même genre feront partie de la programmation-anniversaire du prochain Festival international de la chanson de Granby, qui se tiendra du 15 au 26 août prochain.

Les inscriptions sont ouvertes

Qui plus est, le volet concours du 50e FICG est désormais ouvert. La période d'inscriptions aux trois paliers de la compétition - Interprètes, auteurs-compositeurs- interprètes et groupes s'exprimant en français (18 ans et plus), le Petit Festival de la chanson de Granby (6 à 13 ans) et Jamais trop tôt (14 à 17 ans) -, de même qu'aux Vitrines (qui assurent aux artistes bénéficiaires une visibilité devant une quarantaine de diffuseurs européens présents au FICG) s'étirera jusqu'au 4 avril, à 16h, via le site officiel du Festival.

On peut également se procurer des billets pour le spectacle de l'OSM et des voix féminines à la même adresse.

Cette année, l'organisation du Festival de la chanson de Granby se déplacera dans trois villes, au Théâtre Petit Champlain de Québec, au Théâtre des Patriotes de Sainte-Agathe-des-Monts et à l'église St-Georges de Granby, pour entendre un maximum de candidats en auditions.

Considéré encore à ce jour comme le plus important et plus généreux concours de chansons francophones au monde, le Festival international de la chanson de Granby octroie chaque année à ses lauréat(e)s un total de 140 000$ en prix et bourses diverses, en plus d'offrir à ses participants deux semaines de formation intensive dispensée par une équipe de professionnels de l'industrie musicale.

En 2017, Pierre Guitard, de Madran, au Nouveau-Brunswick, avait raflé les honneurs du 49e FICG. En 2016, Samuele avait été couronnée gagnante, tandis qu'en 2015, c'est Caroline Savoie qui avait remporté les lauriers.

Michel Robichaud, Garoche ta sacoche, Rod le Stod, Mathieu Lippé, Lisa LeBlanc et Patrice Michaud figurent au panthéon des vainqueurs des dernières années, tandis que, dans le passé, Jean Leloup, Luc De Larochellière, Lynda Lemay, Jean-François Breau, Dumas, Pierre Lapointe, Marie-Denise Pelletier, Cassiopée et Isabelle Boulay y ont tous triomphé. Safia Nolin, les Sœurs Boulay et Alex Nevsky, ainsi que plusieurs autres, y ont en outre déjà tenté leur chance.

