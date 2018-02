Feu, hauteur, vétéran de la guerre, famille, fausses accusations, cascades périlleuses: la bande-annonce du thriller «Skyscraper» a mis la table pour les fans de film d'action.

Mettant en vedette Dwayne «The Rock» Johnson, le film raconte l'histoire de Will, un ancien agent du FBI, qui est maintenant responsable de la sécurité dans des gratte-ciel.

Basé en Chine, Will se rend compte que l'un des gratte-ciel sous sa surveillance, la plus grande tour au monde, est en feu et il est accusé de l'avoir déclenché.

Mais ce qui a marqué les internautes, c'est le moment de la bande-annonce où l'on voit Johnson sauter d'une grue pour tenter d'atteindre la fenêtre d'un bâtiment.

Même si la bande-annonce nous laisse en haleine, on se doute fort bien que Johnson réussira son saut. Un internaute a vite fait de rappeler qu'un saut du genre vous mène assurément vers la mort.

I've mocked up some parabolas for The Rock's SKYSCRAPER jump. Red is assuming he jumped up a bit first; green assuming he ran forward and somehow didn't lose momentum; yellow for a sort of squat-thrust thing.



Whichever you choose, rest in peace The Rock, as you are dead now. pic.twitter.com/cAytzrWMRW — James Smythe (@jpsmythe) 2 février 2018

Après les explications scientifiques, d'autres internautes ont évidemment saisi l'occasion de se moquer de ce moment de la bande-annonce.

I've thought long and hard about this, applying everything I know about science to bring you the definitive answer: if he just catches the leg of the K, he can use his momentum and the velocity in which he is travelling to allyoop into the window. He might have to grab the ledge pic.twitter.com/yjpuPpV9I9 — Jamie Rorison (@JamieRorison) 2 février 2018

Update from the producers: pic.twitter.com/ApsGY7nWzn — Tom Tompkins (@cptfunnyfunkins) 3 février 2018

Wouldn't it be easier to just land in the Y walk to D and then do a small jump from there then? — Pia Winther (@Winthersomcykel) 3 février 2018

«Skyscraper» sortira en salles cet été.