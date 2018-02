Les créateurs de «Game of Thrones» produiront de nouveaux films de «Star Wars»

Les créateurs de la série «Game of Thrones» («Le trône de fer»), David Benioff et D.B. Weiss, écriront et produiront une nouvelle série de films de «Star Wars» pour Lucasfilm.

Les studios Walt Disney ont annoncé mardi que les films seraient indépendants de la saga Skywalker et de la nouvelle trilogie préparée par le réalisateur de «The Last Jedi» («Les derniers Jedi»), Rian Johnson.

Kathleen Kennedy, de Lucasfilm, a déclaré par communiqué que la capacité qu'ont David Benioff et D.B. Weiss à travailler avec des personnages et une mythologie complexes permettrait d'élargir les horizons de «Star Wars».

Aucune date de sortie n'a été annoncée.

Dans un communiqué conjoint, David Benioff et D.B. Weiss se sont dits honorés et un peu terrorisés par leur nouvelle responsabilité. Ils prévoient commencer à travailler sur «Star Wars» lorsqu'ils auront terminé la dernière saison de «Game of Thrones», dont la diffusion est prévue en 2019 sur les ondes de HBO.