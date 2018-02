La grande ville la plus agréable à vivre en 2018 est ...

Le Time Out City Life Index a révélé son palmarès des grandes villes les plus agréables à vivre au monde en 2018. Pour chacune des villes qui va apparaître dans ce classement, 15 000 habitants de chaque métropole ont été interviewés. Bizarre, bizarre Montréal ne fait pas partie de ce classement!!

Comment les 32 villes ont-elles été jugées?

Ont été pris en compte: la qualité et le coût de la vie, l'offre gastronomique et la vie culturelle notamment.

Et voici le top 5 des villes où il fait bon vivre selon ce classement.

1 - Chicago avec 138.2 points

Première sur le plan de la scène culturelle, des bars, mais aussi la mieux classée pour ses quartiers abordables. C'est l'une des villes où les habitants sont les plus joyeux et les plus chauvins.

2 - Porto avec 137,9 points

C'est la deuxième ville du Portugal, mais la première de ce classement. C'est la plus belle place au monde pour se faire des amis, trouver l'amour, et se sentir libre d'être soi-même notamment.

3 - New York avec 134,6 points

Si elle est considérée comme l'une des villes les plus stressantes au monde, elle est au top du classement dans les catégories: offre gastronomique, bars, vie nocturne, et scène culturelle. On s'y sent libre d'être comme on est.

4 - Melbourne avec 132,3 points

L'une des villes les plus joyeuses au monde qui se démarque notamment par son offre gastronomique. C'est aussi celle où l'on fait le plus de sport.

5 - Londres avec 131,4 points

L'une des villes les plus en vue pour ses restaurants et sa scène culturelle.

Pour voir le reste du palmarès, cliquez ici.

