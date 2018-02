Drake surprend des élèves avec un concert-surprise et une bourse de 50 000 $

Le rappeur canadien Drake n'a eu aucune difficulté à attirer les foules lorsqu'il a visité Miami pour tourner un vidéoclip.

Des images partagées par des admirateurs sur les médias sociaux montrent des élèves du secondaire qui regardent Drake chanter «God's Plan» du haut d'une grue, sur le terrain de baseball de l'école.

Un drone a capté des images du concert-surprise de lundi.

Le Miami Herald rapporte qu'avant de quitter les lieux, Drake a remis à l'école un chèque de 25 000 $ destiné à créer de nouveaux uniformes.

Drake a également donné un concert impromptu à l'Université de Miami, où il a remis une bourse de 50 000 $ à un étudiant.

Drake surprised students at Miami Senior High by filming a music video, and donating $25K.



He then visited the University of Miami where he donated a $50K scholarship to a random student who just so happened to be Destiny James of Denmark, South Carolina #GodsPlanpic.twitter.com/4nZiQQEnlD