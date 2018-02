Xavier Dolan ne se gêne pas pour répondre à ses détracteurs sur Twitter

Dimanche, Xavier Dolan annonçait avoir été contraint de couper complètement le personnage interprété par l'actrice américaine Jessica Chastain de son prochain film, The Death and Life of John F. Donovan.

Si la star a pris la nouvelle avec humilité en réaffirmant, dans la nuit de dimanche à lundi, son désir de collaborer de nouveau avec le réalisateur québécois au moment opportun, des internautes ont cru bon de faire connaître leur mécontentement à ce dernier sur Twitter.

Et à son tour, Xavier Dolan ne s'est aucunement gêné pour leur répondre...

Je m'en bats les couilles — Xavier Dolan (@XDolan) 5 février 2018

Coupez un personnage ne tient en rien du respect. Conserver un personnage bancal par politesse envers quelqu'un est une aberration artistique en soi, que seule vous semblez pouvoir cautionner. — Xavier Dolan (@XDolan) 5 février 2018

Mais le comble est la bêtise avec laquelle vous associez et confondez les faits, affichant publiquement votre incompréhension total d'un processus créatif, et des choix souvent douloureux qui incombent à un réalisateur. — Xavier Dolan (@XDolan) 5 février 2018

Camille, la bêtise de votre premier tweet n'a d'égal que votre ignorance évidente du monde des films, que vous critiquez apparemment. Qu'une personne se prétendant critique insulte un pur étranger de façon aussi pédante et juvénile est déjà en soi d'un grand ridicule. — Xavier Dolan (@XDolan) 5 février 2018

Vous êtes déçue et fâchée c'est parfaitement compréhensible. Mais je vous énonce des faits, en toute honnêteté, qui reflètent la réalité de ce film et non de vos attentes ou de vos spéculations. — Xavier Dolan (@XDolan) 5 février 2018

Faites vos propres films Alina, et constatez la charge immense d'anxiété et de responsabilités qu'ils comportent. Je ne fais pas des films pour plaire à des fanbases,mais pour raconter des histoires qui fonctionnent et sont optimales. Je suis désolé que vous soyez déçue. — Xavier Dolan (@XDolan) 5 février 2018

Je lui ai répondu avec environ le centième du mépris qu'elle affichait dans son tweet original. — Xavier Dolan (@XDolan) 5 février 2018

The Death and Life of John F. Donovan met également en vedette Natalie Portman, Kit Harington, Susan Sarandon, Jacob Tremblay, Bella Thorne et Kathy Bates. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment.

À voir également :