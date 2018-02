Un homme féconde sa fille biologique qu'il avait donné en adoption

Un homme de Caroline du Nord, Steven Pladl, 43 ans, et sa fille biologique, Katie Pladl, 20 ans, ont été arrêtés et accusés d'inceste, le 27 janvier.

Tout a commencé lorsque Katie souhaitait rencontrer ses parents biologiques, a raconté sa mère biologique à WTVR. Cette dernière a mis en garde les parents dont les enfants voudraient se réunir avec leurs parents biologiques parce que «les sentiments qui découlent de leur réunion pourraient se mêler à quelque chose d'autre».

À l'âge de 18 ans, Katie a retrouvé ses parents biologiques via les réseaux sociaux et a décidé de vivre avec eux, selon WNCN. Après la séparation de ses parents, la mère de Katie s'est rendue compte qu'une relation s'était développée entre sa fille et son ex-conjoint lorsqu'une autre de ses filles a dessiné Katie enceinte dans son journal et qu'elle ait confié que son père lui demandait d'appeler Katie «belle-mère».

La mère a alors pris des mesures juridiques pour empêcher Steven Pladl d'être près de ses deux autres filles, encore mineures.

La relation père-fille a débuté à Henrico, en Virginie, mais le couple a été retrouvé par la police en Caroline du Nord. Lorsqu'ils ont été arrêtés, un bébé garçon a été trouvé avec eux.

Ils font face à des accusations d'inceste entre adultes, d'adultère et de contribution à la délinquance.