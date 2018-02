On connaît l'importance du Super Bowl aux États-Unis. C'est le plus grand rendez-vous sportif de l'année, et le 4 février 2018, il opposait les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Eagles de Philadelphie. Les stars ont affiché leur soutien à leur équipe favorite via les réseaux sociaux. Mais Jennifer Lawrence, grande blagueuse, a préféré une manière plus originale.

Alors qu'elle se trouvait à bord d'un avion de la Delta Air Lines, J Law a attendu que l'hôtesse parte de la cabine pour se saisir du téléphone de service et s'adresser à tous les passagers de l'avion. "Ce n'est pas le pilote qui vous parle, c'est Jennifer Lawrence" commence l'actrice, filmée par une amie. Très vite, elle demande aux voyageurs de scander avec elle: "Fly, Eagles, fly!" ("Volez, les Aigles, volez!"). Sauf que... personne ne se montre très emballé, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

Dans le doute, on dira que les passagers étaient pour l'équipe adverse. Petite consolation? Les Eagles de Philadelphie ont remporté le match, à la surprise générale.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

