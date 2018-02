Le cannabis ne sera pas vendu dans les mêmes lieux que l'alcool

La marijuana à des fins récréatives sera vendue en ligne, dans des commerces privés et dans des magasins exploités par le gouvernement en Colombie-Britannique après la légalisation prévue l'été prochain.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a toutefois annoncé que les détaillants ne seraient pas autorisés à vendre de la marijuana dans des commerces qui vendent actuellement de l'alcool ou du tabac.

Le gouvernement permettra aussi aux gens de fumer de la marijuana dans des endroits publics où la consommation de tabac est autorisée, bien qu'il sera interdit de fumer dans les véhicules et dans des lieux fréquentés par des enfants, tels que les plages, les parcs et les terrains de jeux.

Les règles provinciales pour la culture de la marijuana seront en phase avec la proposition du gouvernement fédéral, permettant aux adultes de cultiver jusqu'à quatre plants à leur domicile. Les propriétaires peuvent toutefois choisir d'interdire la culture de la marijuana à leurs locataires.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique imposera une interdiction de conduire pendant 90 jours aux automobilistes pris au volant avec des facultés affaiblies par la drogue, et améliorera la formation des forces de l'ordre relativement à la question des facultés affaiblies.

Le ministre provincial de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a affirmé que le cadre offre des fondations solides pour soutenir les priorités du gouvernement axées sur la sécurité et la santé publique.

«Cela dit, juillet 2018 est uniquement le début de notre aventure, et ces changements ne se feront pas du jour au lendemain. Nous anticipons tout à fait que tous les ordres de gouvernement devront continuer d'examiner et de peaufiner les politiques et les réglementations sur le cannabis dans les mois et les années à venir», a indiqué le ministre par communiqué.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé en décembre que l'âge minimal pour la possession, l'achat et la consommation de la marijuana à des fins récréatives serait de 19 ans.

Le gouvernement a affirmé qu'il lancerait un processus d'enregistrement pour les personnes intéressées par un permis de vente au détail, mais que les permis ne seraient pas délivrés sans l'appui des autorités locales.