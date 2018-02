Joanie d’«Occupation Double Bali» défend ses photos sexy sur Instagram

Que ce soit en participant à des soirées d'un goût douteux ou en tentant de ravir le trône de Marilou, les candidats d'Occupation Double Bali continuent de faire jaser, et ce, deux mois après la fin de l'aventure.

De retour à la réalité, la toujours controversée Joanie a vite repris ses habitudes en partageant de nouvelles photos de sa personne laissant peu de place à l'imagination sur son compte Instagram.

Désormais une personnalité publique, les clichés de la jeune femme ont toutefois été la cible de certains usagers, qui ne se sont pas gênés pour faire connaître leur opinion négative desdites photos.

Si Joanie a pu compter sur plusieurs de ses abonnés pour prendre sa défense, elle a néanmoins tenu à adresser un message à ses détracteurs. Message dont le mot à retenir était visiblement «respect»...

«Si moi je sens pas que je me manque de respect en postant ces photos et que je me sens bien alors ça devient toi qui me manque de respect en respectant pas le fait que je sens pas que je me manque de respect ça deveint alors ton problème et pas le mien.» [sic]

Rappelons que la jeune femme avait retenu l'attention en septembre dernier, avant même la diffusion du premier épisode d'Occupation Double Bali, pour des photos similaires.

