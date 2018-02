Jared Leto adopte la tendance « talons» pour homme

Jared Leto - bien connu pour être une icône de mode - aime les talons hauts et nous en a fait une démonstration très mode lors des MusiCares Person of the Year le 26 janvier dernier. Retour sur une tendance qui fait des émules chez les stars sur les tapis rouges. Harry Styles, Justin Bieber ou encore Kanye West l'ont déjà adoptée.

Ici, on ne parle pas de talons aiguilles entendons-nous bien, mais de talons façon Prince. Le phénomène n'est pas nouveau, c'est la généralisation qui l'est.

Le 26 janvier dernier Jared Leto est apparu dans un look tout blanc de la tête jusqu'aux talons - signé Helmut Lang printemps-été 2018.

Jared Leto

Coup de projecteur sur ces talons bizotés qui permettent de prendre de la hauteur et qui n'ont rien de féminin.

Jared Leto

NON, ce sont pas les talons du défilé Hood by Air Fall 2016 - ci-dessous! NON!

Avantage du fameux talon comme le porte Jared Leto? De prendre quelques pouces de hauteur!

À VOIR AUSSI