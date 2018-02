Après la fête, l'heure est au nettoyage dans les rues de Philadelphie

Les autorités de Philadelphie ont amorcé l'opération de nettoyage lundi matin après que certains citoyens qui étaient descendus dans les rues de la ville pour célébrer le triomphe des Eagles au Super Bowl, dimanche soir, eurent fracassé des vitrines de boutiques, vandalisé un dépanneur d'une station-service et renversé plusieurs poteaux de feux de circulation.

Des dizaines de milliers de citoyens sont sortis pour célébrer la victoire, et à part quelques "mauvais acteurs", la célébration s'est déroulée de façon pacifique et joyeuse, a déclaré Ajeenah Amir, une porte-parole du maire Jim Kenney.

Au passage, elle a rendu hommage au travail des autorités policières qui, a-t-elle affirmé, ont contribué à disperser les foules et faire en sorte que les fêtards rentrent chez eux en toute sécurité. Les autorités policières n'ont effectué que trois arrestations, a aussi précisé Mme Amir.

Le traditionnel défilé des champions du Super Bowl aura lieu jeudi et le long de l'itinéraire, 25 bars offriront gratuitement une bière Bud Light, résultat d'un pari entre la compagnie brassicole et le joueur de ligne à l'attaque Lane Johnson, des Eagles.

Ce sera le premier défilé du genre à Philadelphie depuis que les Phillies ont remporté la Série mondiale du Baseball majeur en 2008.

Les joueurs des Eagles étaient attendus à l'aéroport international de Philadelphie lundi après-midi.

Au moment où le quart Nick Foles et les Eagles ont confirmé une étonnante victoire de 41-33 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour un premier titre du Super Bowl dimanche soir à Minneapolis, jubilation et vacarme éclataient à quelque 1600 kilomètres de là.

Dès que les dernières secondes se sont égrenées au cadran indicateur, de nombreux citoyens ont quitté les bars sportifs, leurs appartements et leurs maisons et ont envahi les rues de Philadelphie pour célébrer le premier championnat des Eagles depuis 1960.

Parmi les feux d'artifice et le tintamarre des klaxons d'automobiles, jeunes et moins jeunes se sont rendus sur la rue Broad, cette fameuse artère près de laquelle se trouve le domicile des Eagles.

"La ville le mérite, a lancé Lou Potel, un homme de 66 ans qui avait reçu des amis chez lui, tout près de la rue Broad, avant de se joindre à la gigantesque fête en plein air.

C'est une ville extraordinaire, et maintenant nous avons un Super Bowl. Lou Potel

Lors des célébrations à Philadelphie, des fêtards sont montés sur l'auvent du Ritz Carlton, près de l'hôtel de Ville, et sauté directement parmi la foule. L'auvent s'est plus tard effondré alors que s'y trouvaient plusieurs personnes, mais les autorités n'ont pas précisé s'il y avait eu des blessés à la suite de cet incident.

Par ailleurs, plusieurs fêtards émechés ont grimpé sur des poteaux de feux de circulation et de panneaux de signalisation, même si ceux-ci avaient été enduits d'un liquide hydraulique. Certaines personnes auraient été blessées, mais aucun chiffre n'a été avancé.

Philadelphie n'est pas la seule ville où on a constaté de la casse. En deuil après le revers des Patriots, des gens en sont venus au coup sur le site du campus universitaire UMass-Amherst et d'autres ont lancé des objets, des bombes fumigènes et des pétards, selon la police du campus.

Les policiers ont fait appel à des balles irritantes pour disperser les fêtards.

D'autres partisans des Patriots acceptaient un peu mieux ce rare échec du quart Tom Brady.

"Je n'ai pas de raison de me plaindre, a déclaré Bill Crowley, un résidant de Boston. Il s'agit de la plus grande dynastie dans l'histoire de la NFL et cette défaite n'y change rien."