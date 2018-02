8 activités gratuites à faire pendant la relâche

On sort de chez nous pour la relâche 2018! Aux quatre coins du Québec, une multitude d'activités est organisée pour satisfaire petits et grands. En voici huit qui ne vous coûtera pas un rond!

S'éclater dehors au Parc olympique

Pour une sixième année consécutive, le Village d'hiver du Parc olympique invite petits et grands à y faire toutes sortes d'activités. Habituellement ouvert que du jeudi au dimanche, pendant la semaine de relâche (du 5 au 9 mars), le village sera accessible de 10h à 21h. Cette année, un sentier réfrigéré et glacé a été aménagé pour qu'on puisse travailler notre coup de patin. Il est possible de louer de l'équipement sur place.

On y retrouve également une aire de restauration chauffée et une boutique éphémère qui met de l'avant une dizaine d'artisans du quartier. Sinon, plusieurs activités sont organisées telles que les jeudis soirs musicaux, les cours de Zumba les samedis matins ou encore les conteurs qui viennent narrer des histoires aux enfants tous les dimanches à 13h. Une programmation spéciale est également prévue pour la nuit blanche du 3 mars.

On joue à Montréal !

Pour une 6e année, Montréal fait encore la preuve qu'elle est la capitale du jeu avec le Festival Montréal Joue, du 24 février au 11 mars 2018. Encore cette année, petits et grands partiront à la découverte de la culture ludique de la métropole. Plus de 300 activités gratuites sont offertes durant la relâche, dans une soixante de lieux, dont principalement les bibliothèques de Montréal. Jeux de société, jeux vidéo, jeux d'adresse, etc. : venez jouer en famille !

Du beau pour les yeux

On profite de cette semaine de répit pour aller découvrir les nouvelles expositions de nos musées. L'accès aux collections permanentes et Expositions-Découvertes du Musée des Beaux-Arts de Montréal est gratuit le dernier dimanche de chaque mois. Au Musée McCord, on profite de la gratuité le mercredi soir pour l'exposition permanente. L'entrée est gratuite au Centre canadien d'architecture les jeudis après 17h30. Sinon, c'est tout le temps gratuit de passer au musée Redpath situé sur le campus de l'université McGill. En solo comme en famille, on vient contempler, s'évader quelques heures.

Lâcher son fou à la Place des Arts

Clowns, acrobates et marionnettes envahiront la Place des Arts du 6 au 10 mars pour le plus grand plaisir des touts petits. Des ateliers d'initiation au cirque - pyramide, équilibre, jonglerie - élaborés en collaboration avec l'École nationale du cirque sont au programme en plus de séances d'animation et manipulation de marionnettes. L'esprit créatif des jeunes sera aussi sollicité avec des ateliers de création d'accessoires farfelus pour clowns. Le tout offert gratuitement dès la fin de l'avant-midi.

Apprendre le ski sans souci

Le ski a longtemps été perçu comme une activité onéreuse. Bien sûr, s'équiper de la tête aux pieds et le prix des billets journaliers ne sont pas à la portée de toutes les bourses, mais de plus en plus de forfaits et d'initiatives tentent de prouver le contraire. C'est le cas avec Expérience Maneige qui offre une initiation gratuite aux jeunes de 5 à 8 ans, et ce, sur cinq sites différents au Québec. Le plus : le prêt d'équipement est inclus ! Cette activité est offerte tous les week-ends jusqu'au 11 mars.

Partout, de belles patinoires !

C'est connu, le Québec regorge de belles patinoires où il fait bon de profiter de l'hiver en famille. Plusieurs patinoires sont même libres d'accès. Parmi nos préférées où l'on peut patiner gratuitement, on visite l'anneau des Plaines et la patinoire de Place d'Youville à Québec, celle du grand lac du Centre de la nature de Laval, la patinoire de l'écluse de Terrebonne ou encore les longs corridors gelés (9 km au total) sur la rivière L'Assomption à Joliette (ou vous pourrez également en profiter pour faire un tour gratuit aux glissades du parc Saint-Jean-Bosco, juste à côté). Ouvertes en fonction de la météo, il va sans dire.

Expérimenter l'Électrium

Il y a de l'électricité dans l'air ? Amener les enfants visiter l'Électrium, le centre d'interprétation de l'électricité d'Hydro-Québec, situé à Sainte-Julie. Sous forme d'ateliers, de capsules vidéo ou de visites avec des guides dynamiques, l'électricité, les champs magnétiques et l'hydroélectricité n'auront plus de secret pour les petits curieux (recommandés pour les 7 ans et plus). L'entrée est gratuite, mais une réservation est requise pour les ateliers.

Festoyer dans une ville éphémère

Allez faire un tour au lac Saint-Jean, qui une fois l'hiver arrivé, se transforme en village éphémère dans le coin de Roberval. Le Village sur glace dispose de plusieurs maisonnettes colorées, de deux anneaux glacés d'un kilomètre chacune, une patinoire pour les plus jeunes, et des glissades. Plusieurs activités sont au programme : hockey, marche, raquette, course, fatbike. Chacun y trouve son compte tout en profitant du grand air.

Avec Annie Lafrance

