10 lieux pour prendre une pause de l’hiver sans quitter le Québec

Froid polaire, tempête de neige, blizzard : vous en avez marre de l'hiver ? Prenez une pause sans faire votre valise, ni même quitter le Québec. Voici dix activités pour vous réchauffer quand le mercure dégringole.

Relaxer dans un bain flottant

Oublier le froid et le stress : dans son habitacle en forme d'œuf, le bain flottant est un véritable havre de détente. Contenant plus de 1000 livres de sel d'Epson, il permet de flotter sans aucun effort. Le sentiment d'apesanteur et d'isolation procure une expérience unique. On la vit chez Spa Ovarium à Montréal, qui mise sur l'expérience du bain flottant depuis 30 ans. À Québec, on se rend chez Zeste Détente pour profiter de ses bienfaits.

Visiter les serres du Jardin Botanique

Profitez du froid de l'hiver pour partir à la découverte des serres du Jardin Botanique ! Neuf serres d'exposition sont ouvertes au public en plein hiver : des succulentes aux orchidées en passant par les fougères, les penjings et les bananiers. Sur ses 75 hectares, le Jardin Botanique de Montréal présente aux visiteurs une diversité remarquable de végétaux, et ce, en toute saison.

Suer dans un sauna

C'est évident : le sauna est un lieu approprié pour combattre le froid. Mais avez-vous déjà fait l'essai d'un sauna Aufguss ? Ce rituel allemand décuple les effets du sauna traditionnel. Le principe est simple : le maître de sauna, qui anime et supervise la séance, brasse l'air en faisant tournoyer une serviette et en aspergeant les pierres volcaniques d'huiles essentielles. Ce rituel est notamment proposé au Skyspa de Brossard et de Québec.

Glisser et s'amuser au Bora Parc

Pas de voyage dans le Sud cet hiver ? Faites un détour par Valcartier! Avec son ambiance polynésienne, le Bora Parc du Village Vacances Valcartier est assurément l'endroit par excellence pour se divertir en famille ou entre amis quand le mercure plonge. Que ce soit dans la piscine à vagues, du haut de l'une des 15 glissades, sur la rivière d'aventure ou encore sur une planche de surf, petits et grands s'y amuseront.

Surfer une vraie vague

Vous rêvez de surf et de sable chaud ? Surfez à l'intérieur ! Deux options nous plaisent : Oasis Surf, à Brossard, est le lieu pour pratiquer le surf comme si vous étiez dans l'océan ou sur une rivière, grâce à ses trois types de vagues différentes de 2 à 6 pieds. Pas besoin d'être expert : en suivant les conseils des entraîneurs, tout le monde peut l'essayer, même les enfants (à partir de 4 ans). Tandis qu'au Centropolis de Laval, Maeva Surf propose notamment une vague de flowboarding : un tout nouveau sport de planche mélangeant le surf et le skate.

Boire un chocolat chaud

Après une journée à jouer dehors, quoi de mieux qu'un bon chocolat chaud pour se réchauffer. On se rend chez Juliette & Chocolat, une adresse gourmande courue depuis 15 ans, notamment pour ses « chocolats à boire » qui font sa renommée. La vaste sélection de chocolats chauds nous met l'eau à la bouche.

Vous êtes dans le Vieux-Québec ? Situé dans le lobby de l'Auberge Saint-Antoine, le café-bar Artefact est le lieu parfait pour déguster un chocolat chaud onctueux fait par les pâtissiers du célèbre hôtel.

Prendre un bain avec les huiles de LUSH

Pas envie de sortir ? Relaxez dans votre bain! Lancées en début d'année, les huiles solides pour le bain de LUSH sont un parfait complément aux populaires bombes. En plus de joliment colorer et parfumer l'eau du bain de ses huiles essentielles, elles hydratent aussi la peau. Un plus pour la peau de croco qui tiraille en plein hiver. Une variété d'essences est proposée, dont notre préférée : l'étoile « Double vitalité » qui éveille les sens avec ses huiles de citron de Sicile et de menthe poivrée.

Faire une visite au Biodôme

Partez à l'aventure sans quitter Montréal! Plus précisément à la découverte et à la rencontre des 4 800 animaux (de 230 espèces différentes) et des végétaux du Biodôme. Du bassin d'eau salée du Golfe Saint-Laurent, - et sa riche faune sous-marine -, jusqu'à la luxuriante forêt tropicale humide, vous ferez un périple à travers les Amériques en une seule journée!

Magasiner dans le Montréal souterrain

Saviez-vous qu'on retrouve à Montréal le plus grand complexe souterrain au monde ? Long de 33 kilomètres, le réseau piétonnier souterrain permet de relier divers édifices commerciaux, des immeubles résidentiels et des universités, sans mettre le nez dehors! Le plus : on y retrouve une panoplie de restaurants et de boutiques.

S'émerveiller dans la volière de BFly

Dans le quartier DIX30 à Brossard, le concept québécois de BFly est unique. Suivant un parcours enchanteur, les enfants sont invités à interagir avec des centaines de papillons en liberté dans une vaste volière au climat tropical. Tout au long, des personnages fantastiques les accompagnent dans leur quête afin de délivrer les papillons capturés par le méchant collectionneur de papillons! Des parcours en soirée, avec jeux de lumière, sont aussi offerts.