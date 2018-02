Quelques détails avaient été oubliés sur le terrain du Super Bowl

À quelques heures du début du Super Bowl LII, quelques modifications ont été effectuées à la dernière minute sur le terrain. Il semble que quelques détails avaient été oubliés sur les logos du Super Bowl LII et de la NFL.

Looks like they forgot to paint the hashmarks over the Super Bowl logo. Two hours and change til kickoff. pic.twitter.com/MPOzfvpm1O — Albert Breer (@AlbertBreer) February 4, 2018

« On dirait qu'ils ont oublié de peindre les lignes sur le logo du Super Bowl. »

They forgot hashmarks in the logos - in the Super Bowl - so guys are painting them in with paintbrushes pic.twitter.com/G0DyQ7SmCX — Mark Daniels (@MarkDanielsPJ) February 4, 2018

« Ils ont oublié les lignes sur les logos - dans le Super Bowl - alors les gars le font à la main. »

L'Impact s'est amusé de la situation qui leur est familière.

Ça arrive aux meilleurs... 🙃

It happens to the best of us... 😉#IMFC | #SBLIIhttps://t.co/XDfg0Fxgjh — Impact de Montréal (@impactmontreal) February 4, 2018