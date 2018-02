Pink répond à un internaute qui se moquait de sa performance de l'hymne national

Pink ne laissera personne ruiner sa performance du Super Bowl.

La chanteuse a vécu un rêve dimanche soir lorsqu'elle a interprété l'hymne national avant que les Eagles de Philadelphie affrontent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Minneapolis. Elle a chanté malgré la grippe.

Un utilisateur de Twitter a insulté Pink, en disant qu'elle a n'était pas bonne et que quiconque a aimé sa performance était « stupide ».

Yeah but altleast I suck while singing our countries national anthem, and you just suck by yourself on a dirty couch. #winninghttps://t.co/SfLQr9hVTq