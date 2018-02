Les célébrations du Super Bowl de Trump incluaient des cheerleaders

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump ont accueilli des cheerleaders lors d'une fête pour le Super Bowl dimanche au Trump International Golf Club près de West Palm Beach, en Floride.

Selon The Sun-Sentinel, la fanfare de la Florida Atlantic University a chanté au président et à la première dame des airs comme «Hail to the Chef» et «Shut Up and Dance». Le président a ensuite serré la main des cheerleaders.

Plus tôt dans la journée, Trump a fait une déclaration officielle au sujet du Super Bowl, dans laquelle il a déclaré: « nous sommes fiers de l'hymne national », exprimant son opposition aux joueurs de la NFL qui s'agenouillent durant l'hymne national pour protester contre les injustices raciales et la brutalité policière.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.