Kylie Jenner annonce la naissance de sa petite fille

Kylie Jenner a donné naissance.

Jenner a annoncé dimanche qu'elle avait accouché d'une petite fille jeudi. Elle a présenté des excuses à ses admirateurs pour ne pas avoir confirmé sa grossesse plus tôt, citant son désir d'une expérience «sans stress».

«Ma belle petite fille est née le 1er février et je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour vous en faire part», a-t-elle écrit.

Elle a également publié une vidéo documentant la grossesse.

here's a little glimpse of the last 9 months.. ♥️ https://t.co/dkRKkcxwsS