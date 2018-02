Après les révélations d'Uma Thurman, les fans de "Kill Bill" en veulent à Tarantino.

C'était l'un des témoignages les plus attendus par Hollywood. Depuis l'explosion de l'affaire Weinstein et le mouvement de libération de la parole des femmes, Uma Thurman avait longtemps décliné tout commentaire, expliquant qu'elle préférait retrouver son calme et éviter de s'énerver avant de se confier.

Et ce 3 février 2018, c'est finalement dans les colonnes du New York Times que l'actrice a choisi de se raconter, et de revenir sur certains épisodes particulièrement atroces de sa carrière. Elle relate ainsi une agression sexuelle commise par un acteur quand elle avait 16 ans, mais aussi les tentatives perverses du producteur Harvey Weinstein, le tout connu et tu par Quentin Tarantino.

Tarantino et Uma Thurman se connaissent depuis près d'un quart de siècle et la sortie du cultissime "Pulp Fiction", et après avoir expliqué que le réalisateur avait préféré cacher pendant des années les agissements de Weinstein, l'actrice n'a pas hésité à raconter au New York Times d'autres terribles histoires de leur passé commun.

Accident de voiture, crachat et étranglements

Elle revient par exemple sur le tournage des deux volets de "Kill Bill" où Tarantino l'aurait notamment contrainte à conduire une voiture à pleine vitesse, engoncée dans un fauteuil mal fixé dans l'habitable et le tout sur une route sableuse, une cascade très risquée qui a finalement terminé en accident pour Uma Thurman. Malgré ses difficultés à revenir sur la scène, elle évoque une minerve, des genoux endommagés, une bosse énorme sur le front, une commotion cérébrale.

Et d'ajouter comment le réalisateur mondialement célèbre jouait lui-même certaines scènes dégradantes et de violence, comme de lui cracher au visage à la place de l'un des personnages ou de l'étrangler, comme le fait un autre dans le film. Des souvenir bouleversants qui ont ému de très nombreux fans de l'actrice... et de Quentin Tarantino, lequel a d'ailleurs été très vivement critiqué par certains.

kill bill vol 1 & 2 are my all time favorite movies, but after reading what uma thurman had to go through on set (car crash, spat on, choked) makes me never wanna watch them again. fuck tarantino — libby (@bIoodhail) February 3, 2018

"Kill Bill Vol. 1 & 2 sont mes films préférés de tous les temps, mais après avoir lu ce qu'Uma Thurman a dû subir sur le tournage (accident de voiture, on lui a craché dessus, l'a étranglée), je n'ai plus jamais envie de les voir. J'emmerde Tarantino."

Tarantino is one of my favorite directors and it's so hard for me to admit that he's a piece of shit but I am and he is. — Killmonger Propaganda (@FemmeThor) February 3, 2018

"Tarantino est l'un des mes réalisateurs préférés, et c'est très difficile pour moi d'admettre que ce ne soit qu'une grosse merde. Mais je le fais et il l'est."

Just read Uma Thurman's story and am so angry. But I've decided to rewatch the Kill Bill movies tonight. They are and they always have been Thurman's more than Tarantino's. I will celebrate her strength, her courage, her brilliance. — Bryce Tache (@brycetache) February 3, 2018

"Je viens de lire l'article sur Uma Thurman et je suis si énervé. Mais j'ai décidé de revoir les 'Kill Bill' ce soir. Ils sont et ont toujours été les films de Thurman plus que de Tarantino. Je fêterai sa force, son courage, son intelligence."

Kill Bill is one of my favorite movies, if not my favorite, but it's hard to really see Tarantino or his work in the same light knowing what he did to Uma. — MRW (@hatablockaz) February 3, 2018

"Kill Bill est l'un de mes films préférés, si ce n'est mon préféré, mais il est vraiment difficile de considérer Tarantino ou son travail de la même manière maintenant que l'on sait ce qu'il a fait à Uma."