La ministre de l'Environnement du Canada envoie une pique au Parti conservateur

La ministre de l'Environnement du Canada, Catherine McKenna, a fait savoir sur son compte Instagram qu'elle ne partageait pas l'opinion du député conservateur Brad Trost sur le réchauffement climatique.

Brad Trost avait préalablement publié une photo d'un important banc de neige en présentant ironiquement les «effets du réchauffement climatique en Saskatchewan». Sous l'image, on retrouve les mots-clics #TropDeNeige et #LeRéchauffementClimatiqueN'EstPasVrai.

La réplique de McKenna n'a pas tardé: «Wow. Le déni du changement climatique est bien ancré au sein du Parti conservateur. Clairement encore le parti de Stephen Harper.»

La ministre de l'Environnement ne s'est pas gênée pour agrémenter sa publication d'une avalanche de mots-clics: #LeChangementClimatiqueExiste, #LaMétéoN'EstPasLeClimat, #ActionClimatiquePourNosEnfants et #EnvironnementEtÉconomie.

McKenna n'a pas été la seule à critiquer la publication de Trost, alors que plusieurs utilisateurs de Twitter ont également exprimé leur désaccord.

Even my 8-year-old great-niece understands global warming and climate change. The amazing thing is that this man doesn't even have the good sense to be embarrassed by his ignorance. — Islayscotch (@islayscotch) February 1, 2018

«Même ma petite-nièce de huit ans comprend le réchauffement et les changements climatiques. C'est incroyable que cet homme n'ait même pas le bon sens d'être gêné par son ignorance.»

And of course, the usual failure to comprehend how climate and weather are not synonyms for the same thing. — Stoneface Vimes #FBPE (@capnthommo) February 2, 2018

«Bien sûr, l'incapacité classique de comprendre que le climat et la température ne sont pas des synonymes.»

I'm pretty sure Trost is a charter member of the Flat Earth Society. — Marilyn Luke (@PatchesandBo) February 1, 2018

«Je suis convaincue que Trost est un membre fondateur de la Société de la Terre Plate(ndlr: groupe croyant fermement que la Terre est plate)»

«Demander des preuves scientifiques à Trost»

En dehors de sa vie politique, Brad Trost est agriculteur et géophysicien. Il a participé à la dernière course à la chefferie du Parti conservateur du Canada.