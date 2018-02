Des enfants sur le point de mourir révèlent ce qui est vraiment important dans la vie

Avez-vous pleuré aujourd'hui?

Non? Pas encore?

Laissez-nous nous en charger en vous présentant les tweets d'un pédiatre sud-africain, qui a questionné ses patients en phase terminale sur ce qui importait vraiment dans la vie. Les réponses de ces enfants, qui concernent autant la crème glacée que l'importance de passer du temps avec leur famille, vous feront réévaluer vos propres priorités.

«Les enfants peuvent être si sages, vous savez», lance Alastair McAlpine, un pédiatre en soins palliatifs de la ville du Cap, dans son tweet initial.

Premièrement, McAlpine note qu'aucun enfant a déclaré qu'il regrettait ne pas avoir passé plus de temps sur Facebook ou à écouter la télévision. Aucun d'entre eux n'a apprécié se chamailler ou être à l'hôpital. Par contre, plusieurs auraient aimé passer moins de temps à se préoccuper de ce que les autres pensaient d'eux.

MANY wished they had spent less time worrying about what others thought of them, and valued people who just treated them 'normally'.

'My real friends didn't care when my hair fell out.'

'Jane came to visit after the surgery and didn't even notice the scar!' /6 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

«PLUSIEURS auraient aimé moins se préoccuper de ce que les autres pensaient d'eux, et auraient aimé apprécier davantage ceux qui les traitaient "normalement".

"Mes vrais amis n'ont pas été dérangés par mes cheveux qui tombaient."

"Jane est venue me visiter après ma chirurgie et n'a même pas remarqué ma cicatrice!"»

Qu'avaient apprécié les enfants? Leurs animaux de compagnie, la crème glacée, la plage, les histoires (surtout celles lues par leurs parents), rire, les jouets, le temps passé avec leur famille et la gentillesse.

MANY mentioned their pets:

'I love Rufus, his funny bark makes me laugh.'

'I love when Ginny snuggles up to me at night and purrs'

'I was happiest riding Jake on the beach.'

/2 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

«PLUSIEURS ont mentionné leurs animaux:

"J'aime Rufus, ses drôles d'aboiements me font rire."

"J'aime quand Ginny se blottit contre moi la nuit et qu'elle ronronne."

"J'étais aux anges quand je faisais des balades avec Jake sur la plage."»

ALL of them loved ice-cream.

/4 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

«TOUS aimaient la crème glacée.»

ALL of them loved books or being told stories, especially by their parents:

'Harry Potter made me feel brave.'

'I love stories in space!'

'I want to be a great detective like Sherlock Holmes when I'm better!'



Folks, read to your kids! They love it. /5 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

«TOUS avaient aimé les livres ou se faire lire des histoires, surtout par leurs parents:

"Harry Potter m'a fait sentir brave,'

'J'aime les histoires qui se passent dans l'histoire."

"Je veux être un grand détective comme Sherlock Holmes quand je vais être rétabli!"»

Many of them loved swimming, and the beach.

'I made big sandcastles!'

'Being in the sea with the waves was so exciting! My eyes didn't even hurt!' /7 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

«Plusieurs aimaient nager et la plage.

"J'ai fait de grands châteaux de sable!"

"Être dans la mer avec les vagues était tellement excitant! Mes yeux ne me faisaient même pas mal!"»

Almost ALL of them valued kindness above most other virtues:

'My granny is so kind to me. She always makes me smile.'

'Jonny gave me half his sandwich when I didn't eat mine. That was nice.'

'I like it when that kind nurse is here. She's gentle. And it hurts less' /8 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

«Presque tous appréciaient la gentillesse plus que n'importe quelle qualité:

"Ma grand-mère est si gentille avec moi. Elle me fait toujours sourire."

"Jonny me donnait la moitié de son sandwich quand je ne mangeais pas le mien. C'était gentil."

"J'aime quand cette gentille infirmière est ici. Elle est douce. Et ça fait moins mal."»

Almost ALL of them loved people who made them laugh:

'That magician is so silly! His pants fell down and I couldn't stop laughing!'

'My daddy pulls funny faces which I just love!'

'The boy in the next bed farted! Hahaha!'



Laughter relieves pain. /9 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

«Presque TOUS avaient aimé les personnes qui les avaient fait rire:

"Ce magicien est si ridicule! Ses pantalons étaient tombés et je ne pouvais pas m'empêcher de rire!"

"Mon père fait des drôles de grimaces, j'adore ça!"

"Le garçon dans le lit d'à côté a pété! Hahaha!"

Le rire soulage la douleur.»

Kids love their toys, and their superheroes.

'My Princess Sophia doll is my favourite!'

'I love Batman!' (All the boys love Batman)

'I like cuddling my teddy' /10 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

«Les enfants aiment leurs jouets et leurs superhéros.

"Ma poupée de la Princesse Sophia est ma préférée!"

"J'adore Batman!" (Tous les garçons adorent Batman)

"J'aime cajoler mon ours en peluche."»

Finally, they ALL valued time with their family. Nothing was more important.

'Mum and dad are the best!'

'My sister always hugs me tight'

'No one loves me like mummy loves me!' /11 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

«Finalement, TOUS avaient apprécié passer du temps avec leur famille. Rien n'était plus important.

"Maman et papa sont les meilleurs!"

"Ma soeur me serre toujours très fort"

"Personne ne m'aime comme m'aime maman!"

Beaucoup d'enfants ont démontré de l'inquiétude pour leurs parents et pour comment ils allaient composer avec leurs départs, a écrit McAlpine.

MANY mentioned their parents, often expressing worry or concern:

'Hope mum will be ok. She seems sad.'

'Dad mustn't worry. He'll see me again soon.'

'God will take care of my mum and dad when I'm gone'

/3 — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

«PLUSIEURS ont parlé de leurs parents et ont exprimé de l'inquiétude:

"J'espère que maman va être correcte. Elle semble triste."

"Papa ne devrait pas s'inquiéter. Il va bientôt me voir à nouveau."

"Dieu va prendre soin de ma maman et de mon papa quand je serai parti."»

«Écoutez les conseils de vie de ces enfants», insiste McAlpine.

Take home message:

Be kind. Read more books. Spend time with your family. Crack jokes. Go to the beach. Hug your dog. Tell that special person you love them.



These are the things these kids wished they could've done more. The rest is details.



Oh... and eat ice-cream. /End — Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) February 1, 2018

«Notez ça:

"Soyez gentil. Lisez plus de livres. Passez du temps avec votre famille. Allez à la plage. Faites un câlin à votre chien. Témoignez de votre affection à la personne que vous aimez.

C'est le genre de choses que ces enfants auraient aimé faire davantage. Le reste n'est que détails.

Oh... et mangez de la crème glacée.»

Les tweets de McAlpine ont touché beaucoup de personne dans le monde, dont la docteure Jennifer Gunter.

That was beautiful. You do amazing things. I honestly am touched and am going to buy more ice cream for my kids and get back to reading to them. They are 14 but they can suck it up! — Jennifer Gunter (@DrJenGunter) February 1, 2018

«C'était magnifique. Vous faites des choses incroyables. Je suis honnêtement touchée et je vais acheter plus de crème glacée à mes enfants, puis rentrer pour leur lire des histoires. Ils ont 14 ans, mais ils devront faire avec!»

Les enfants avec qui il a parlé sont âgés d'entre 4 et 9 ans, a dit McAlpine à la BBC. McAlpine a décidé de se spécialiser en soins palliatifs pour les enfants après qu'il ait remarqué que les gens ne semblaient pas savoir quoi faire avec les enfants sur le point de mourir, a-t-il expliqué à la BBC.

«La meilleure partie de mon travail est de rencontrer ces enfants et ces familles extraordinaires. J'ai droit à un cheminement particulier avec eux», a-t-il ajouté.

«Si horrible qu'est la mort d'un enfant, une des meilleures récompenses est une mort digne et sans douleur. Si je peux rendre leurs vies un petit peu moins mauvaises, ça en vaut la peine. C'est ce qui me permet de continuer.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.