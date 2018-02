Décès de Dennis Edwards, chanteur de The Temptations pendant 20 ans

Dennis Edwards, un ancien membre du groupe de la maison de disque Motown The Temptations, est décédé à l'âge de 74 ans.

Le musicien s'est éteint jeudi à Chicago après une longue maladie, a indiqué Rosiland Triche Roberts, son imprésario de longue date.

M. Edwards a remplacé David Ruffin, l'un des fondateurs de The Temptations, en 1968 et sa voix à la fois émouvante et passionnée a été la marque de commerce de la formation pendant des années.

Au cours de sa relation tumultueuse avec The Temptations, qui s'est étalée sur environ deux décennies, Dennis Edwards a notamment pris part aux succès "Ball of Confusion (That's What The World Is Today)", "Cloud Nine" et "Papa Was A Rollin' Stone".

Il possédait une voix "qui survivra à l'épreuve du temps", une voix artistique, énergique et dotée d'un grand registre, une voix bien définie et tout simplement époustouflante, a confié Paul Riser, un arrangeur et musicien ayant travaillé avec le défunt durant les beaux jours de l'étiquette Motown à Detroit et dans le cadre de différents projets par la suite, en entrevue avec l'Associated Press.

M. Edwards a été intronisé au temple du rock and roll avec les autres membres de The Temptations en 1989.

Selon Mme Roberts, un juge fédéral avait interdit à Dennis Edwards dans les années 1990 de faire des prestations sous le nom de son ancienne formation. Otis Williams, le seul membre original de The Temptations, l'avait poursuivi pour contrefaçon de marque de commerce après qu'il eut utilisé plusieurs variations du nom, dont The New Temptations. M. Edwards a finalement reçu l'autorisation d'employer "The Temptations Review featuring Dennis Edwards" et a chanté sous ce nom pendant de nombreuses années.

"Il repose maintenant en paix et nos pensées comme nos prières accompagnent sa famille, a écrit M. Williams dans un communiqué vendredi. Aujourd'hui et à jamais, nous reconnaissons son extraordinaire contribution à l'héritage des Temptations, qui demeure vivante dans la musique."

Smokey Robinson a pour sa part déclaré être attristé par le départ d'un autre "soldat du Motown".

"Repose en paix, mon frère. Tu avais beaucoup de talent", a-t-il affirmé.

Né à Birmingham, en Alabama, Dennis Edwards vivait près de St. Louis avec sa femme, Brenda. Il aurait eu 75 ans samedi.