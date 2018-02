Cette petite fille s'est déguisée en Michelle Obama pour l'école, et Michelle a adoré

Le projet d'école de cette petite fille a obtenu un A + ... en tout cas de la part de l'ancienne première dame.

Alexandra Dow, une élève de troisième année de Diamond Bar, en Californie, savait exactement qui elle voulait être quand son professeur a demandé à la classe de s'habiller comme quelqu'un qui, selon eux, a fait une différence positive dans le monde.

Today my 9 year old was @MichelleObama for her 3rd grade Open House project. She was inspired by her work to make sure more kids go to college & #ReachHigher . She loves that Mrs Obama is brown & has hair like hers #ISawMyselfpic.twitter.com/RYmWumAdHM