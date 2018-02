Ivanka Trump a été largement critiquée sur la Toile jeudi pour un tweet commémorant le Mois de l'histoire des Noirs.

La fille et conseillère du président Donald Trump a tweeté que « pendant #BlackHistoryMonth, nous célébrons des héros comme Harriet Tubman, Rosa Parks et Martin Luther King Jr. qui étaient des défenseurs de la liberté ».

During #BlackHistoryMonth, we celebrate heroes like Harriet Tubman, Rosa Parks, and Dr. Martin Luther King Jr. who were sojourners for freedom – and we resolve to continue to bring greater equality, dignity, and opportunity to all Americans, regardless of race or background. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 1, 2018

« Pendant #BlackHistoryMonth, nous célébrons des héros comme Harriet Tubman, Rosa Parks, et Martin Luther King Jr. qui étaient des défenseurs de la liberté - et nous continuons d'apporter une plus grande égalité, dignité et opportunité à tous les Américains, sans distinction de race ou ou de contexte.»

Le message n'a pas été bien reçu.

La Twittosphère lui a majoritairement suggéré de transmettre le message à son père, accusé à multiples reprises de racisme. D'autres ont demandé pourquoi elle employait le terme «tous les Américains» en faisant référence au Mois de l'histoire des Noirs:

Irony is dead. — Joe Papp (@joepabike) February 1, 2018

« L'ironie est morte. »

Maybe tag your father, I don't think he knows...



"[white supremacists] are very fine people" — Daniel Danger Marin (@dangermarin) February 1, 2018

« Peut-être informer votre père, je ne crois pas qu'il soit au courant... "[ Les suprémacistes blancs] sont des gens très bien". »

Unless they live in Puerto Rico. Right Ivanka?? — Hamilton Gibbons (@HamiltonGibbons) February 1, 2018

« Sauf s'ils habitent à Puerto Rico. N'est-ce pas Ivanka?? »

Dignity? Please just stop. — Kompromat (@suyak) February 1, 2018

« Dignité? S'il vous plaît arrêtez. »

Actions speak louder than words. — center_aisle (@center_aisle) February 2, 2018

«Les actions en disent plus que les mots.»