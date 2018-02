Mylène St-Sauveur se confie sur sa rupture et son célibat

Mylène St-Sauveur, tête d'affiche d'Hubert et Fanny, révèle dans le magazine 7 Jours avoir vécu une séparation amoureuse peu de temps avant de commencer le tournage de la nouvelle série de Radio-Canada.

La comédienne entretenait une relation avec un des membres du groupe Ragers depuis plusieurs années.

«Cette séparation m'a rapprochée de l'état d'esprit dans lequel se trouve Fanny, explique l'actrice, dont les propos ont été recueillis par le site enVedette. «Je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce personnage s'est présenté au bon moment pour moi. Après plusieurs années en couple, on ne parle plus au 'je', on parle au 'nous'.»

La jeune femme poursuit en dressant un parallèle entre son célibat et la situation de son personnage qui, bien qu'en couple, doit composer avec les conséquences d'une rencontre qui viendra totalement chambarder sa vie. «Renouer avec le célibat, c'est renouer avec soi, avec ses désirs, ses goûts et ses rêves», explique-t-elle. «Elle n'est pas célibataire, mais face à ce dilemme amoureux, elle doit se demander qui elle est et ce qu'elle veut dans la vie.»

Réalisée par Mariloup Wolfe, la série Hubert et Fanny est diffusée les mardis à 21h, sur les ondes de Radio-Canada.

