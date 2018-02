C'est sous le thème des «collisions transformatives» que se déroulera la 7e édition de C2 Montréal prévue du 23 au 25 mai. Les organisateurs ont annoncé jeudi soir une première liste de conférenciers attendus lors de ce rendez-vous d'affaires surnommé le Davos de la créativité.

La très médiatisée machine humanoïde Sophia fera partie des «personnalités» invitées. Le robot aux 62 expressions humaines imaginé par le constructeur David Hanson et qui a reçu, non sans créer un certain malaise, la citoyenneté saoudienne peut reconnaître les visages. Il s'agit du robot qui avait déjà suscité bien des questions en évoquant la destruction de l'humanité. De plus, en marge de l'événement, le Forum IA offrira aux participants la possibilité d'échanger et d'apprendre sur l'intelligence artificielle via des classes de maîtres et des ateliers.

Des conférenciers, en chaire et en os, seront également de passage dans la métropole, notamment Sylvia Earl, présidente de The Sylvia Earle Alliance et du conseil de Mission Blue, Frank Cooper III, directeur général et marketing mondial de BlackRock et Robert Sutor, vice-président chez IBM Q volet stratégie et écosystème.

Cette année, la manifestation proposera pour la première fois un parcours personnalisé pour chaque participant. Ainsi quelques semaines avant C2 Montréal, les visiteurs pourront choisir deux blocs de conférences, une session collaborative (Classe de maître, Atelier ou Marché des conversations) et un Lab.

Les détails sur le site de c2montreal.com.

