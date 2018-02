Cette photo des Spice Girls réunies va vous rendre nostalgique

Comme à la grande époque. Les ex-Spice Girls se sont réunies ce vendredi 2 février à l'occasion d'un moment entre copines. Elles ont même réalisé un selfie, pour le plus grand plaisir de leurs fans. C'est Victoria Beckham qui a partagé le cliché sur son compte Instagram, suivie de Emma Bunton sur son compte Twitter.

«J'aime ces filles! Plein de bisous ! Excitant.», écrit Victoria Beckham.

Selon The Sun, les cinq femmes n'auraient pas été photographiées toutes ensembles depuis au moins six ans. Cette fois-ci, elles se sont réunies - chez Geri Halliwell - autour de leur gérant de l'époque, Simon Fuller, pour planifier un possible retour du groupe emblématique des années 90, le temps d'un album et d'un spectacle.

Un projet pour lequel elles seraient payées chacune 10 millions de livres, avec pour Victoria Beckham l'assurance de ne pas voir à chanter, selon The Guardian. Le groupe avait réalisé une tournée en 2007 et avait joué lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres en 2012.